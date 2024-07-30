Мужчина из Бурятии попытался вернуть любимую непристойным способом и попал в полицию

— Женщина рассказала дознавателю, что решила расстаться со своим мужчиной, с которым жила с октября прошлого года, из-за его регулярных запоев. Он, не желая расставаться, стал угрожать ей распространением их личного видео, которое он снял втайне от подруги. За нераспространение видео мужчина потребовал 15 тысяч рублей или примирение, — поделились правоохранители.