Мужчина из Бурятии попытался вернуть любимую непристойным способом и попал в полицию

40-летний кузовщик из Бурятии решил вернуть любимую, но способ для этого выбрал сомнительный. 43-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. Как сообщает пресс-служба МВД республики бывший сожитель шантажировал ее публикацией совместного видео.
— Женщина рассказала дознавателю, что решила расстаться со своим мужчиной, с которым жила с октября прошлого года, из-за его регулярных запоев. Он, не желая расставаться, стал угрожать ей распространением их личного видео, которое он снял втайне от подруги. За нераспространение видео мужчина потребовал 15 тысяч рублей или примирение, — поделились правоохранители.
Стоит отметить, что до этого случая мужчина не был судим за нарушения закона. Теперь полицейскими заведено дело по уголовной статье.
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