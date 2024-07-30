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В Башкирии на трех реках поднялся уровень воды

В Башкирии за минувшие сутки поднялся уровень воды в трех реках. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

  • На реке Урал в селе Уразово Учалинского района уровень воды поднялся за сутки на 110 см, текущий уровень 288 см, выход реки на пойму 150 см;
  • на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района уровень воды поднялся за сутки на 83 см, текущий уровень 423 см, выход реки на пойму 325 см;
  • на реке Белая в Салавате уровень воды поднялся за сутки на 38 см, текущий уровень 446 см, выход реки на пойму 453 см.

Из-за дождевого паводка на контроле находятся 18 ситуаций в 9 муниципалитетах (Абзелиловский, Бурзянский, Белорецкий, Учалинский, Салаватский, Куюргазинский, Мелеузовский, Дуванский, Караидельский районы).