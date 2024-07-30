Суд продлил срок ареста главы Корпорации развития Новосибирской области

Александра Зырянова задержали в начале июня по делу о взятке (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он и руководитель управляющей компанией «Промышленно-логистический парк» (УК ПЛП) Александр Гоманов помогли фирмам «Техстрой-Нск» и ООО «Стройтех» заключить в приоритетном порядке договоры на 60 млн руб. Коммерсанты. считают следователи, взамен оплатили проведение кинофестиваля, одним из организаторов которого выступила «Корпорация развития», а также публикацию в СМИ материалов об Александре Зырянове. Это было сделано «с целью повышения его узнаваемости и популярности, формирования положительного образа в обществе и авторитета среди должностных лиц», сделали вывод правоохранители. 4 июня по решению суда Александра Зырянова под стражу на два месяца, Александра Гоманова поместили под домашний арест на тот же срок.