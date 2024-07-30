Переливы нарушили транспортное сообщение в Приморье

Из-за сильных дождей в Приморском крае зафиксировано более 15 переливов, затрудняющих движение автотранспорта, сообщает ИА PrimaMedia. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Анучинском и Кавалеровском округах, уточнили в пресс-службе краевого правительства.
По информации краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в Анучинском округе ограничен проезд легковых автомобилей на двух участках. Вода поднялась на 29−31 километрах дороги Анучино — Еловка — Муравейка и на 3,4 километрах подъезда к Еловке.
В Кавалеровском округе размыт объезд моста на 246 километре дороги Осиновка — Рудная Пристань. Альтернативный проезд осуществляется по аварийному мосту, на котором установлено ограничение для автомобилей до 20 тонн. Несколько переливов также ограничивают движение легковых машин на 32−34 километрах дороги Устиновка — Зеркальное и на 1 километре Осиновка — Рудная Пристань — Ленино.
В Партизанском округе продолжаются работы по восстановлению земляного полотна на участках, где ранее были вырыты канавы для отвода воды на 10 и 12 километрах автодороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. Проезд через аварийный мост на 2 километре автодороги Авангард — Мельники — Залесье также закрыт. Альтернативный маршрут доступен через грунтовый объезд.
В Тернейском округе по-прежнему отсутствует проезд на пятом километре дороги Ключи — Джигит, где глубина перелива достигает 70 сантиметров.
В Октябрьском округе выявлены небольшие переливы на 6 и 13 километрах дороги Галенки — Новогеоргиевка — Фадеевка — Застава, однако проезд на этих участках возможен для всех видов автотранспорта.
Отметим, что вечером 31 июля, ночью и утром 1 августа в Приморье ожидаются сильные ливни — в регионе объялено штормовое предупреждение. Специалисты будут продолжать следить за обстановкой на дорогах и устранять последствия переливов.
Всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям для обеспечения безопасности.