Переливы нарушили транспортное сообщение в Приморье

В Партизанском округе продолжаются работы по восстановлению земляного полотна на участках, где ранее были вырыты канавы для отвода воды на 10 и 12 километрах автодороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. Проезд через аварийный мост на 2 километре автодороги Авангард — Мельники — Залесье также закрыт. Альтернативный маршрут доступен через грунтовый объезд.