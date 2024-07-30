Суд на 4 года отправил за решетку бывшего заммэра Усолья-Сибирского

Как установили следствие и суд, в то время, пока осужденный не работал в администрации Усолья, а занимал должность гендиректора ресурсоснабжающей организации, он незаконно получил более 1 миллиона рублей от контрагента компании. За эти деньги мужчина заключал договора с контрагентом на приоритетную поставку гранодиорита (материала, который используется в строительстве).