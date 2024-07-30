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Суд на 4 года отправил за решетку бывшего заммэра Усолья-Сибирского

Усольский городской суд вынес приговор бывшему заместителю мэра Усолья-Сибирского. Его признали виновным в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и за получение взятки в особо крупном размере. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в региональном Следкоме.

Как установили следствие и суд, в то время, пока осужденный не работал в администрации Усолья, а занимал должность гендиректора ресурсоснабжающей организации, он незаконно получил более 1 миллиона рублей от контрагента компании. За эти деньги мужчина заключал договора с контрагентом на приоритетную поставку гранодиорита (материала, который используется в строительстве).

В 2023 году уже в должности заммэра мужчина помог своей знакомой зарегистрировать ИП для осуществления деятельности по захоронению умерших граждан. Затем обвиняемый предоставил женщине привилегированное право осуществлять деятельность по изготовлению и копке могил и получать прибыль в ущерб интересам муниципального предприятия «Сервисный центр».

За 4 месяца был заключен 221 договор на захоронение на общую сумму более 3 миллионов рублей. Указанные денежные средства не были внесены в кассу МУП «Сервисный центр», тем самым администрации города причинен материальный ущерб, — сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Помимо этого, следователи установили, что в апреле прошлого года подсудимый за взятку в 3 миллиона рублей совершил действия в пользу коммерческой компании — оформил на безвозмездной основе договора цессии долгов населения за услуги ЖКХ в сумме 16 миллионов рублей. А кроме того, способствовал переводу жилого фонда муниципального предприятия в пользу коммерческой компании.

Суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание бывший заместитель мэра будет в колонии общего режима. Помимо этого, ему нужно будет заплатить штраф в размере 6 миллионов рублей. Также бывший чиновник не сможет 6 лет занимать определенные должности.