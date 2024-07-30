Жителю Челябинской области дали 5 с половиной лет колонии за призывы к терактам

«Центральный окружной военный суд признал виновным уроженца Самары в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России», — прокомментировали в пресс-службе УФСБ по региону.
Контрразведчиками было задокументировано, что фигурант разместил в интернете комментарий, в котором содержались призывы к осуществлению террористической деятельности.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Он также на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей.