Экс-заммэра Усолья-Сибирского отправится на четыре года в колонию за взятки

На этом коррупционная деятельность мужчины не закончилась. В апреле 2023 года после получения взятки в три миллиона он решил на безвозмездной основе оформить договоры о взыскании долгов с населения по ЖКХ, которые предоставлял как раз «Сервисный центр», в сумме более 16 млн рублей, а также осуществления перехода жилого фонда центра в пользу ООО.