Экс-заммэра Усолья-Сибирского отправится на четыре года в колонию за взятки

Бывший заместитель мэра города Усолье-Сибирского ответил перед судом за взяточничество. Мужчине были предъявлены обвинения сразу по трем уголовным статьям, включая подкуп с вымогательством и превышение должностных полномочий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР региона за взятку более 1,1 миллиона рублей, сибиряк заключил контракт на приоритетную поставку гранодиорита. Тогда экс-чиновник занимал должность гендиректора ресурсной организации.
— В 2023 году, будучи заммэра — председателем комитета по городскому хозяйству администрации он помог своей знакомой зарегистрировать как ИП ритуальную службу. В дальнейшем он дал ей привилегию в изготовлении и копке могил. За 4 месяца был заключен 221 договор на захоронение на общую сумму более 3 млн рублей. Деньги не были внесены в кассу предприятия «Сервисный центр», тем самым администрации города причинен материальный ущерб, — пояснили правоохранители.
На этом коррупционная деятельность мужчины не закончилась. В апреле 2023 года после получения взятки в три миллиона он решил на безвозмездной основе оформить договоры о взыскании долгов с населения по ЖКХ, которые предоставлял как раз «Сервисный центр», в сумме более 16 млн рублей, а также осуществления перехода жилого фонда центра в пользу ООО.
Экс-чиновника по решению суда приговорили к четырем годам колонии, штрафу в шесть миллионов и лишением возможности занимает должности на шесть лет.