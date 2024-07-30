6-летнего мальчика сбил водитель иномарки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 30-летний водитель Toyota Camry, двигаясь по дворовой территории, наехал на ребенка, который выбежал из-за припаркованных машин. Дорожный инцидент случился 29 июля у дома № 4 на улице Уральских Рабочих.
«В результате ДТП 6-летний мальчик с переломом голени был доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга», — сообщили в городской ГИБДД.
Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — трезв.
Сам мужчина пояснил автоиснпекторам, что двигался по дворовой территории, когда неожиданно с левой стороны из-за стоящих автомобилей выбежал мальчик. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.