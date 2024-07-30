Минэнерго: 48 населенных пунктов Беларуси остаются без света из-за непогоды

МИНСК, 30 июл — Sputnik. За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 1917 населенных пунктах Беларуси, сообщила пресс-служба Минэнерго республики в официальном Telegram-канале ведомства.
По информации профильного министерства, 6168 трансформаторных подстанций, 171 ферма и 24 котельных были обесточены. Больше всего отключений электроэнергии было зафиксировано в Минском, Дзержинском, Мозырском, Ивьевском, Воложинском, Пинском, Ошмянском, Лидском, Молодечненском, Лельчицком районах.
Связано это с тем, что сильный шквалистый ветер привел к падению деревьев на провода и их обрыву, а также повредил опоры ЛЭП.
Как подчеркнули в Минэнерго, для оперативного устранения всех технологических нарушений энергетики работали в усиленном режиме. Всего было задействовано 479 аварийных бригад, в составе которых 1205 человек, и 430 единиц техники.
Вместе с тем, по данным на 6:00, восстановительные работы еще продолжаются в 48 населенных пунктах.
«Энергоснабжающие организации продолжают непрерывный мониторинг ситуации, но погодные условия остаются сложными», — почеркнули в ведомстве.
Так, во вторник утром в стране сохраняется усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с. На большей части территории сегодня пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы.