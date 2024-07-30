Галкин обжаловал в суде отказ снять с него статус иноагента

Причиной признания иноагентом стали посты юмориста в социальных сетях, в которых он осуждал политику России и проведение специальной военной операцией, а также видео с его концертов с выступлениями на политическую тематику. В одном из видео артист рассказывал про австрийский фонд, в который призывал перевести деньги, отмечая, что фонд исключительно гуманитарный.