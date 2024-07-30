Галкин обжаловал в суде отказ снять с него статус иноагента

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Комик и пародист Максим Галкин подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«В суд поступила жалоба от Максима Александровича Галкина на решение суда первой, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента», — заявили агентству. Дата заседания по жалобе пока не назначена.
Галкин включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Согласно позиции Минюста, он находится под иностранным влиянием. Галкин — российский артист, пародист, бывший телеведущий «Первого канала» и канала «Россия-1». По имеющимся данным, проживает в Израиле.
Причиной признания иноагентом стали посты юмориста в социальных сетях, в которых он осуждал политику России и проведение специальной военной операцией, а также видео с его концертов с выступлениями на политическую тематику. В одном из видео артист рассказывал про австрийский фонд, в который призывал перевести деньги, отмечая, что фонд исключительно гуманитарный.