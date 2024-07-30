Московский суд заочно арестовал политолога из Башкирии Аббаса Галлямова*

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии по делу о военных фейках башкирского политолога Аббаса Галлямова*, сообщает ТАСС. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии РФ». Также обвиняемому на четыре года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.