Московский суд заочно арестовал политолога из Башкирии Аббаса Галлямова*

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии по делу о военных фейках башкирского политолога Аббаса Галлямова*, сообщает ТАСС. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии РФ». Также обвиняемому на четыре года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Как утверждает обвинение, причиной для возбуждения уголовного дела против Галлямова* стало его интервью весной 2022 года Youtube-каналу «Грошi», спецпроекту украинского телеканала «1+1», где он рассказал об «уничтожении населенных пунктов и убийствах гражданского населения в Краматорске».
Напомним, политолога в список иноагентов Росфинмониторинг включил в феврале 2023 года.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Росфинмониторинг признал две общественные организации Башкирии экстремистскими.
* внесен Росфинмониторингом в реестр иностранных агентов.