Протесты в Венесуэле по итогам президентских выборов. Видео

В ходе беспорядков в Венесуэле погиб как минимум один человек, сообщает AFP со ссылкой на правозащитников. По их данным, еще 46 были задержаны. Министр обороны Владимир Падрино Лопес написал в соцсети X, что 23 военнослужащих были ранены, из них часть — из огнестрельного оружия. Количество пострадавших со стороны протестующих он не привел.