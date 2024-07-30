Ряд домов остался без горячей воды из-за коммунальной аварии в Хабаровске

Сегодня, 30 июля, в Хабаровске произошла коммунальная авария. Девять многоквартирных домов и социальный объект по улице Мирной и Матвеевскому шоссе остались без горячей воды из-за порыва трубопровода. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Прокуратура Железнодорожного района начала проверку, чтобы оценить действия должностных лиц ресурсоснабжающей организации. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.
В данный момент ведутся работы по устранению последствий аварии. Прокуратура района контролирует ход восстановления.
Напомним, что 31 июля жители поселка Горького и микрорайона «Квартал ДОС» в Хабаровске останутся без холодной воды.