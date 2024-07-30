Ряд домов остался без горячей воды из-за коммунальной аварии в Хабаровске

Сегодня, 30 июля, в Хабаровске произошла коммунальная авария. Девять многоквартирных домов и социальный объект по улице Мирной и Матвеевскому шоссе остались без горячей воды из-за порыва трубопровода. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".