Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военный из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения спецоперации. 43-летнего Олега Осипова не стало еще 3 июня, но скорбные вести дошли недавно. Как сообщил на своей странице в соцсети глава района Геннадий Осодоев боец отправился «за ленточку» во время мобилизации.