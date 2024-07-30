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Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

43-летнего Олега Осипова не стало 3 июня.

Военный из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения спецоперации. 43-летнего Олега Осипова не стало еще 3 июня, но скорбные вести дошли недавно. Как сообщил на своей странице в соцсети глава района Геннадий Осодоев боец отправился «за ленточку» во время мобилизации.

— В 1999—2000 годах он служил в Чечне. После проживал и работал в Иркутске. В 2008 году Олег Осипов женился, в счастливом браке родились две дочери. Успел понянчить внучку, — поделился мэр района, — поделился Осодоев.

До отправки на передовую он вернулся в поселок Базой и устроился на работу в почтовое отделение.