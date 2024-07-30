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В Екатеринбурге пожарные спасли 10 человек из горящей квартиры на Гурзуфской

Во время пожара в Екатеринбурге в квартире дома на улице Гурзуфская пожарные при помощи спасательных масок спасли 10 человек, включая двух детей, рассказали в МЧС Свердловской области.

Сообщение о возгорании на втором этаже четырехэтажного дома поступило 30 июля в 1:52, на площади 15 кв. м во время пожара оказались повреждены домашнее имущество и внутренняя отделка квартиры. В тушении были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники — открытое горение ликвидировали в 2:26, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 3:15.

Напомним, на прошлой неделе в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге ночью загорелся частный дом в переулке Моховой. На площади 120 кв.м сгорели надворные постройки, повредилась кровля дома.

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