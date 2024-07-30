В Екатеринбурге пожарные спасли 10 человек из горящей квартиры на Гурзуфской

Сообщение о возгорании на втором этаже четырехэтажного дома поступило 30 июля в 1:52, на площади 15 кв. м во время пожара оказались повреждены домашнее имущество и внутренняя отделка квартиры. В тушении были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники — открытое горение ликвидировали в 2:26, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 3:15.
Напомним, на прошлой неделе в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге ночью загорелся частный дом в переулке Моховой. На площади 120 кв.м сгорели надворные постройки, повредилась кровля дома.