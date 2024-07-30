Омичей в понедельник снова травили сероводородом

В Октябрьском округе вновь зафиксировали повышенную концентрацию сероводорода в воздуха.
По информации метеорологов, 29 июля 2024 года концентрация сероводорода в воздухе на территории Октябрьского округа превысила предельно допустимую норму (ПДК) в 1,6 раза.
Сероводород представляет собой бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Вдыхание воздуха даже с небольшой концентрацией вещества может привести к тошноте, головным болям и отеку легких.
Ранее превышение ПДК сероводорода было зафиксировано в Ленинском округе.