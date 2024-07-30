На Южном Урале пенсионер перевел 2 млн на «безопасные счета»

Мужчине позвонил сотрудник правоохранительных органов и напугал его, что он подозревается в финансировании неправомерной и уголовно-наказуемой деятельности, а по его счетам проходят сомнительные операции. Чтобы сорвать план злоумышленников, ему необходимо перевести все денежные средства на «безопасный счет» и оформить заем.
«С 22 по 24 июля пенсионер оформил несколько кредитов и перевел на продиктованные незнакомцем счета. После мужчине сказали, что необходимо внести еще денежные средства, он продал свой автомобиль и перевел еще 1 млн рублей», — рассказали в полиции.
Еще через день мошенники не успокоились и снова под различными предлогами убеждали потерпевшего взять кредит. Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников.