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Грузовик сбил ребенка на велосипеде в Хабаровском крае

Несовершеннолетний пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Источник: Госавтоинспекция Советско-Гаванского района

30 июля в 12:35 в районе дома № 6 улицы Киевской в Советской Гавани произошло ДТП. Грузовик сбил несовершеннолетнего пешехода. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Водитель грузового автомобиля Toyota Town Ace, мужчина 1978 года рождения, при повороте с улицы Киевской на Ленина сбил несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения. Ребенок пересекал дорогу на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись с него.

«При проверке на месте аварии выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции Советско-Гаванского района.

Несмотря на происшествие, несовершеннолетний не пострадал, и ущерб имуществу не был причинен.