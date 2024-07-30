Грузовик сбил ребенка на велосипеде в Хабаровском крае

Водитель грузового автомобиля Toyota Town Ace, мужчина 1978 года рождения, при повороте с улицы Киевской на Ленина сбил несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения. Ребенок пересекал дорогу на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись с него.