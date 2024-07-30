Грузовик сбил ребенка на велосипеде в Хабаровском крае

30 июля в 12:35 в районе дома № 6 улицы Киевской в Советской Гавани произошло ДТП. Грузовик сбил несовершеннолетнего пешехода. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Водитель грузового автомобиля Toyota Town Ace, мужчина 1978 года рождения, при повороте с улицы Киевской на Ленина сбил несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения. Ребенок пересекал дорогу на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись с него.
«При проверке на месте аварии выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции Советско-Гаванского района.
Несмотря на происшествие, несовершеннолетний не пострадал, и ущерб имуществу не был причинен.