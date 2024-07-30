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В Воронеже во время движения взорвалось колесо маршрутки

Происшествие случилось на Димитрова.

Накануне на улице Димитрова во время движения взорвалось колесо маршрутки № 18, сообщили очевидцы в паблике «Мой и твой Воронеж».

Из-за инцидента автобус потерял управление и задел проезжающий мимо автомобиль. Предварительно, никто из людей не пострадал. На транспорте остались небольшие следы от лёгкого столкновения.

Ранее грузовик, за рулём которого находился 43-летний водитель, столкнулся с автобусом на трассе в Рамонском районе. В аварии пострадали девять человек, восемь из них госпитализированы.