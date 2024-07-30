Двое подростков разбились на питбайке в Свердловской области

В Серове вечером 29 июля в дорожной аварии пострадали двое подростков. По данным свердловской ГИБДД, 15-летний парень за рулем питбайка GS Motors на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ — 21124», допустив с ним столкновение.
«В результате происшествия 15-летний подросток и его 14-летний пассажир доставлены в городскую больницу с травмами различной степени тяжести», — сообщили в Госавтоинспекции.
Автоинспекторы установили, что питбайк принадлежит матери подростка-пассажира, для управления им необходимо иметь категорию «А1». Питбайк был подарен мальчику на день рождения.
За передачу права управления питбайком, лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения, инспекторы ДПС привлекли мать несовершеннолетнего к административной ответственности, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также на родительницу составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.