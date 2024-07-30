Двое подростков разбились на питбайке в Свердловской области

В Серове вечером 29 июля в дорожной аварии пострадали двое подростков. По данным свердловской ГИБДД, 15-летний парень за рулем питбайка GS Motors на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ — 21124», допустив с ним столкновение.