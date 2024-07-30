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Трое южноуральцев погибли в затопленных домах

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля, ФедералПресс. Три человека погибли в затопленных домах во время обильных дождей. Двое — в Сатке и один — в Коркино.

«В Сатке один из мужчин скончался в собственном затопленном доме после удара током. Предположительно, разряд получил от холодильника», — сообщили источники изданию ГТРК «Южный Урал».

Второго жителя Сатки во время эвакуации обнаружили мертвым в частном секторе города. Как выяснилось, мужчина находился в гостях.

Несчастный случай произошел и в Коркино. После эвакуации из дома 61-летний мужчина решил вернуться за спиртным вплавь. Больше из дома он не вышел. Его тело обнаружили внутри.

Ранее стало известно, что в Саткинском районе ночью 28 июля было подтоплено полсотни домов. Эвакуация жителям не потребовалась. В Еманжелинском муниципальном районе также был введен режим ЧС. Из-за подтопления были эвакуированы жители поселков Рабочий и Пионерский. 142 человека, в том числе 25 детей, были размещены в ПВР.

несчастный случай