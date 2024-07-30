Трое южноуральцев погибли в затопленных домах

Ранее стало известно, что в Саткинском районе ночью 28 июля было подтоплено полсотни домов. Эвакуация жителям не потребовалась. В Еманжелинском муниципальном районе также был введен режим ЧС. Из-за подтопления были эвакуированы жители поселков Рабочий и Пионерский. 142 человека, в том числе 25 детей, были размещены в ПВР.