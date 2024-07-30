В Екатеринбурге оставили в колонии бизнесмена, получившего 9 лет за убийство жены

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ноябре 2018 года предприниматель Иван Голдаков был осужден Няганским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа к 9 годам колонии строгого режима, со штрафом 50 тысяч рублей. Как было установлено, Голдаков из ревности убил свою жену, нанеся ей около 20 ударов ножом.