Комиссия изучает ситуацию с гибелью рыбы в Атырау

«29 июля 2024 года в ходе мониторинга социальных сетей и водоемов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства выявлена информация о гибели рыбы на Теплом канале в городе Атырау. Согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели рыбных ресурсов и других водных животных, Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства проинформированы все заинтересованные государственные органы. Для проверки данной информации, на предполагаемое место гибели рыбы выехала комиссия, состоящая из представителей вышеуказанных государственных органов», — говорится в сообщении во вторник.
Как отмечается, Теплый канал относится к Атырауской ТЭЦ.
«Температура воды в канале составляет +39,5, содержание кислорода 6 мл/дм³. Вода поступает в канал после охлаждения котлов теплоэлектроцентрали и используется для орошения сенокосных угодий», — добавили в инспекции.