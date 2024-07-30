Комиссия изучает ситуацию с гибелью рыбы в Атырау

«29 июля 2024 года в ходе мониторинга социальных сетей и водоемов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства выявлена информация о гибели рыбы на Теплом канале в городе Атырау. Согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели рыбных ресурсов и других водных животных, Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства проинформированы все заинтересованные государственные органы. Для проверки данной информации, на предполагаемое место гибели рыбы выехала комиссия, состоящая из представителей вышеуказанных государственных органов», — говорится в сообщении во вторник.