В Уфе экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Астану

УФА, 30 июл — РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Астану, вынужденно сел в уфимском аэропорте из-за ухудшения состояния здоровья члена экипажа, после оказания помощи судно продолжило путь, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».
В соцсетях появилась информация, что речь идет о самолете, летевшем по маршруту Москва-Астана. Сообщается, что у пилота был нервный срыв.
«Была произведена посадка данного рейса в аэропорту Уфы в связи с ухудшением состояния здоровья члена экипажа. Сотруднику авиакомпании оказана необходимая медпомощь. Через час борт вылетел в аэропорт назначения», — прокомментировали ситуацию в уфимском авиаузле.