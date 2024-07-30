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В Уфе экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Астану

В Уфе сел лайнер, летевший из Москвы в Астану, из-за плохого самочувствия пилота.

Источник: © РИА Новости

УФА, 30 июл — РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Астану, вынужденно сел в уфимском аэропорте из-за ухудшения состояния здоровья члена экипажа, после оказания помощи судно продолжило путь, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».

В соцсетях появилась информация, что речь идет о самолете, летевшем по маршруту Москва-Астана. Сообщается, что у пилота был нервный срыв.

«Была произведена посадка данного рейса в аэропорту Уфы в связи с ухудшением состояния здоровья члена экипажа. Сотруднику авиакомпании оказана необходимая медпомощь. Через час борт вылетел в аэропорт назначения», — прокомментировали ситуацию в уфимском авиаузле.