Муж со связями в органах жестоко издевался над молодой женой и пичкал ее наркотиками, но следствие по делу стоит на месте

О долгих издевательствах в молодой семье стало известно благодаря проекту против гендерного насилия Nemolchi. Муж жестоко избивал жену с самого начала совместной жизни. Отметим, что официального заключения брака между молодыми не было, им только прочитали никох.
«Первый раз он меня избил через неделю после свадьбы, его мать все видела, но не вмешалась, не остановила его. … я узнала, что Умар принимает наркотики и был судим за это. Избиения участились, а его жестокость выросла в разы. Он бил всем, что попадется под руки, о стену, о машину, несколько раз душил и насиловал естественным и противоестественным образом до разрывов мягких тканей и серьезных кровотечений», — рассказала пострадавшая Лейла.
После очередного избиения муж заставил жену принять наркотики. Ей стало очень плохо, и приехавшая к дочери мать отвезла ее в больницу. Экспертиза обнаружила в крови девушки четыре вида наркотических средств.
«Я написала заявление в правоохранительные органы, но ему за избиение и за наркотическое отравление выписали лишь небольшой штраф», — говорит девушка.
Девушка ушла от мужа, но он уговорил ее вернуться, и насилие продолжилось с еще большей жестокостью. Лейлу запирали дома, она не могла сбежать или попросить о помощи. Муж избивал ее, даже узнав о беременности. Когда она убежала к брату, Умар с друзьями избил и его, а девушка от стресса потеряла ребенка.
Умару выписали штраф за мелкое хулиганство
Осенью 2023 года муж снова жестоко избил жену — сначала в машине головой о торпедку, а потом затолкал в багажник. Умар вез Лейлу в Самарканд, где живет его дядя, который занимает пост в прокуратуре и может «все решить».
1 декабря уже в Ташкент после того, как муж зверски избил Лейлу и угрожал ей ножом, приехали мать девушка и ее сестра с мужем. Девушку удалось забрать в больницу только благодаря правоохранителям и бригаде скорой помощи.
По заключению медицинской экспертизы, у Лейлы обнаружены тяжелые травмы, которые потребовали экстренной операции: кровоизлияние в мозг, сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, перелом левой височной кости, трещина ребра, повреждение зубов, многочисленные ссадины и ушибы мягких тканей.
Несмотря на тяжесть полученных травм, уголовное дело по факту избиения, насилия, угроз убийством не возбуждали. Следствие поставило под сомнение причастность Умара к избиению, несмотря на то что несколько свидетелей подтвердили: в момент избиения он был дома, с ножом в руке угрожал всем расправой, а также влиятельными родственниками и связями.
Удалось добиться начала следствия и объявления Умара в розыск, хотя он не прятался, а следил за женой и приезжал к ее дому. Дело возбудили по части 6 уголовной статьи 126−1 (Семейно-бытовое насилие) и по 3 части статьи 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме).
После многочисленных жалоб в разные инстанции Умара заключили под стражу, однако практически сразу выпустили под домашний арест.
Сейчас по возбужденному уголовному делу сменилось четыре следователя, часть документов из материалов уголовного дела утеряна. Лейла проходит одни и те же допросы и экспертизы, а дело стоит на месте.
«По словам потерпевшей, родственник Умара работает в следственном департаменте ГУВД Ташкента. Возможно, эта позиция помогает влиять на следователей и ход следствия, которое с декабря никак не могут довести до конца — мы не можем утверждать это однозначно, однако по нашему опыту подобные дела рассматривают гораздо быстрее, если агрессор не имеет таких родственников», — пишут авторы Nemolchi.
Недавно Лейле сообщили, что в деле недостаточно доказательств вины Умара. Это означает, что дело могут закрыть. Оказалось, что ни показания свидетелей, ни заключение экспертизы, ни раскроенный череп не являются доказательствами вины.
Почему человека, против которого возбуждено дело по тяжелым статьям, отпустили из СИЗО? Надеемся, следственный департамент ГУВД Ташкента ответит на этот и другие вопросы.
К расследованию этого дела подключился омбудсмен. Сотрудники офиса побеседовали с пострадавшей девушкой и ее сестрой, изучили дело и направили контрольное письмо в Генеральную прокуратуру, обещав предоставить дополнительную информацию.