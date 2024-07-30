Муж со связями в органах жестоко издевался над молодой женой и пичкал ее наркотиками, но следствие по делу стоит на месте

Девушка ушла от мужа, но он уговорил ее вернуться, и насилие продолжилось с еще большей жестокостью. Лейлу запирали дома, она не могла сбежать или попросить о помощи. Муж избивал ее, даже узнав о беременности. Когда она убежала к брату, Умар с друзьями избил и его, а девушка от стресса потеряла ребенка.



Умару выписали штраф за мелкое хулиганство



Осенью 2023 года муж снова жестоко избил жену — сначала в машине головой о торпедку, а потом затолкал в багажник. Умар вез Лейлу в Самарканд, где живет его дядя, который занимает пост в прокуратуре и может «все решить».