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С улиц Красноярска откачивают воду после ливня

Откачивающая техника работает на проблемных участках.

Источник: пресс-служба мэрии города Красноярска

С улиц Красноярска откачивают воду после прошедшего ливня.

Откачивающая техника работает на проблемных участках, в частности на улицах Парашютная, Профсоюзов, 60 лет Октября, Калинина, Дубровинского, Семафорная, Партизана Железняка, Свердловская, Грунтовая, Цементников, Лесопильщиков, Щорса и др. Также воду откачивают в микрорайоне Тихие зори.

В мэрии Красноярска пояснили, что главное сделать так, чтобы дороги не топило. В этом году отвод воды сделают на ул. Грунтовой и под мостом в сторону Зыково.

Кроме того, идут поиски подрядных организаций для завершения строительства ливнёвки и укрепления склона на Николаевском проспекте.

ЖКХ