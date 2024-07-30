С улиц Красноярска откачивают воду после ливня

С улиц Красноярска откачивают воду после прошедшего ливня.
Откачивающая техника работает на проблемных участках, в частности на улицах Парашютная, Профсоюзов, 60 лет Октября, Калинина, Дубровинского, Семафорная, Партизана Железняка, Свердловская, Грунтовая, Цементников, Лесопильщиков, Щорса и др. Также воду откачивают в микрорайоне Тихие зори.
В мэрии Красноярска пояснили, что главное сделать так, чтобы дороги не топило. В этом году отвод воды сделают на ул. Грунтовой и под мостом в сторону Зыково.
Кроме того, идут поиски подрядных организаций для завершения строительства ливнёвки и укрепления склона на Николаевском проспекте.