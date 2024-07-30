Подрядчик из Дагестана украл у ялтинской мэрии 15 миллионов

По данным силовиков, два контракта о благоустройстве общественных территорий курорта на сумму свыше 145 млн рублей между зарегистрированным в Дагестане ООО и ялтинской мэрией были заключены в 2022 году. Деньги выделялись по нацпроекту «Жилье и городская среда».