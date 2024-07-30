Подрядчик из Дагестана украл у ялтинской мэрии 15 миллионов

По данным силовиков, два контракта о благоустройстве общественных территорий курорта на сумму свыше 145 млн рублей между зарегистрированным в Дагестане ООО и ялтинской мэрией были заключены в 2022 году. Деньги выделялись по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«Приступив к исполнению обязательств, исполнительный директор ООО вступил в преступный сговор с четырьмя жителями Ялты. Целью сговора являлось хищение бюджетных денежных средств. Для оплаты заказчику предоставлялись фиктивные договоры на приобретение материалов и выполнение работ, которые фактически на производились. В результате злоумышленники похитили у муниципалитета почти 15 млн рублей», — сказано в релизе.
Мошенническую схему выявили сотрудники ФСБ. Дело возбудили по статье о хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. Исполнительный директор ООО признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Причиненный ущерб в размере 14 898 767 рублей возмещен.
Отмечается, что один из соучастников скрылся от следствия. Сейчас он объявлен в федеральный розыск. Уголовные дела в отношении оставшихся трех фигурантов переданы в Ялтинский городской суд.