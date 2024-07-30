Сакраменто
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощные ливни затопили более 500 домов под Челябинском

Из-за сильных ливней, которые царствовали несколько дней в Челябинской области, в Коркино затопило 510 домов. В связи с этим пострадавшим жителям начали предоставлять выплаты в размере 20 тысяч рублей. Как получить финансовую поддержку, объяснила глава города Наталья Лощинина.

Источник: пресс-служба РМК

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в управление социальной защиты населения администрации Коркинского округа. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и банковские счета на каждого зарегистрированного и проживающего в подтопленном доме человека.

Новость

— В дальнейшем будет определён порядок и размер выплаты из областного бюджета на возмещение полученного ущерба. Информацию опубликую дополнительно, — добавила Наталья Лощинина.

Чтобы помочь жителям Коркино, волонтёрский центр РМК «Сила Урала» доставил из Екатеринбурга тысячу продуктовых наборов. Их выдавали людям, находящимся в пункте временного размещения, а также тем, кто остался в своих домах в зонах подтоплений. Также пострадавших обеспечивали питьевой водой. Работников экстренных служб тоже не оставили без питания.

— Всего волонтёрский центр направил более 30 тонн гуманитарной помощи в Коркинский округ, — сообщила глава Коркино.

Напомним, что на фоне аномальных осадков, которые обрушились на Челябинскую область, в Агаповском районе затопило дорогу Магнитогорск — Белорецк. В национальном парке «Зигальга» вода в реке Юрюзань поднялась почти на метр. Вечером в пятницу, 26 июля, под Карабашом из-за сильных дождей прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. В результате затопило несколько посёлков, из которых эвакуировали 153 человека, в том числе 21 ребёнка. В субботу, 27 июля, посёлок Киолим полностью освободился от воды. Чтобы помочь пострадавшим жителям в Челябинске открыли пункт сбора продуктов, одежды и спальных принадлежностей, а также им начали выдавать выплаты. А ещё в регионе открыли специальный счёт для помощи южноуральцам, чьи дома затопило.