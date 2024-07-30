На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили», — добавили в ведомстве.
По версии следствия, подозреваемые в июле 2024 года, действуя группой из пяти человек, находясь на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске, а также спустя несколько дней другой группой из трех человек на железнодорожной станции Первоуральск, совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Для этого они взяли с собой горючую жидкость и металлические ломы, но довести свои действия до конца не успели, так как их задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.
Действия подозреваемых квалифицировали по статье о покушении и приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе по выявлению возможных новых эпизодов. Сотрудники СК провели обыски и допросы, назначены несколько экспертиз, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.