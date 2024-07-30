На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты

По версии следствия, подозреваемые в июле 2024 года, действуя группой из пяти человек, находясь на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске, а также спустя несколько дней другой группой из трех человек на железнодорожной станции Первоуральск, совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Для этого они взяли с собой горючую жидкость и металлические ломы, но довести свои действия до конца не успели, так как их задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.