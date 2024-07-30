Суд в Березе приговорил мужчину за незаконную рыбалку к полутора годам колонии и штрафу

Фигурантом стал 60-летний неработающий местный житель. В нынешнем апреле он рыбачил в угодьях Споровского озера, используя незарегистрированную лодку и три ставные сети без маркировки государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте. Незаконно мужчина выловил 25 лещей, 51 карася, 1 плотву, 1 линя. Причиненный природе ущерб оценили почти в Br16 тыс.



В прокуратуре отметили, что сельчанин ловил рыбу для продажи. Суд Березовского района признал его виновным по ч.4 ст. 281 УК. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ему надо заплатить штраф в размере 50 базовых величин — Br2 тыс. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.