Жительница Новосибирской области помирилась с сыном, посадившим ее на цепь

Напомним, что инцидент произошел 20 марта в поселке Новые Решеты Кочковского района. Парень поссорился со своей матерью из-за ее алкоголизма. Он ударил женщину по ноге и посадил на цепь, прикрепив к батарее. Дом запер, чтобы она не смогла добраться до магазина спиртного. Сельчанка звала на помощь, пока ее не услышала соседка.