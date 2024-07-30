Жительница Новосибирской области помирилась с сыном, посадившим ее на цепь

В Новосибирской области прекратили уголовное дело в отношении 20-летнего парня, который посадил на цепь родную мать, чтобы вылечить ее от алкоголизма. Как сообщили в группе «Судов общей юрисдикции», родственники примирились.
— Постановлением мирового судьи 3-го судебного участка Ордынского судебного района Новосибирской области от 30 июля уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 127 УК РФ, прекращено за примирением сторон, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, что инцидент произошел 20 марта в поселке Новые Решеты Кочковского района. Парень поссорился со своей матерью из-за ее алкоголизма. Он ударил женщину по ноге и посадил на цепь, прикрепив к батарее. Дом запер, чтобы она не смогла добраться до магазина спиртного. Сельчанка звала на помощь, пока ее не услышала соседка.
Позже пьяная мать написала на сына заявление в полицию.
— В ходе допроса пояснил, что причиной конфликта послужил запой матери. Она выпивала, сыну было стыдно, что мама могла появиться на селе в таком виде. Незаконным способом хотел побороть ее алкоголизм. Просто закрыть дома не мог, поскольку та могла выставить окно и выбраться на улицу, поэтому, как объясняет, решил ее дополнительно приковать к печи, — рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре.