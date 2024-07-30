Силовики задержали вице-губернатора Хабаровского края

Несколько дней назад состоянии системы здравоохранения края раскритиковал врио губернатора Дмитрий Демешин: «Здравоохранение в Хабаровском крае надо кардинально “лечить”. Социология показывает, что некачественная медицина входит в топ-3 главных проблем региона. И я сам все это вижу. В районах нас просто хотят побить, когда мы приезжаем. И я понимаю людей». Он объяснил, что устал призывать профильных руководителей к порядку, «терпение кончилось», из-за чего подход к работе всей системы будут менять.