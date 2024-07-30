Силовики задержали вице-губернатора Хабаровского края

Зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов задержан по подозрению в получении взяток, сообщают ТАСС и DVHub со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах.
«Я видел его дело как минимум месяц назад, может, даже больше. Могу сказать, что парой страниц все не ограничивается, довольно толстая папка. Добавлю, что в этом деле называются достаточно большие суммы, далеко не один миллион рублей», — рассказал собеседник DVHub. По его словам, изначально чиновника не планировали задерживать до осени.
Задержали Никонова сотрудники ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, уточняет местное агентство ХКС со ссылкой на источник. По сведениям агентства, его подозревают в получении взяток в особо крупном размере, следователи особо интересуются схемами закупок для нужд здравоохранения.
В пресс-службе губернатора Хабаровского края и пресс-службе регионального управления ФСБ отказались от комментариев.
Никонов курирует социальную сферу Хабаровского края. Ему 50 лет, он входит в «Единую Россию». В разные годы Никонов возглавлял «Поликлинику № 1» Управления делами президента России, работал в департаменте здравоохранения Москвы. Он ведет телеграм-канал «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 27_Z», последний пост в нем опубликован этим утром.
Несколько дней назад состоянии системы здравоохранения края раскритиковал врио губернатора Дмитрий Демешин: «Здравоохранение в Хабаровском крае надо кардинально “лечить”. Социология показывает, что некачественная медицина входит в топ-3 главных проблем региона. И я сам все это вижу. В районах нас просто хотят побить, когда мы приезжаем. И я понимаю людей». Он объяснил, что устал призывать профильных руководителей к порядку, «терпение кончилось», из-за чего подход к работе всей системы будут менять.
Демешин регулярно критиковал Никонова с мая, когда возглавил правительство региона.
Никонов запомнился жителям края стремлением к всеобщему переименованию больниц, отмечает DVHub. Вместо цифр он поручил давать имена для «воспитания патриотизма и уважительного отношения к истории медицины края и страны», а вместо «непонятных названий» (например, «Ден-тал-из», «Стомадент» давать другие названия, чтобы не казалось, будто это частные клиники.