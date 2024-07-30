Сакраменто
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура и автобус с туристами попали в ДТП на трассе под Ростовом

На трассе в Ростовской области столкнулись фура и туристический автобус с пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области произошла авария с участием туристического автобуса и фуры Scania. Об этом сегодня, 30 июля, в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам людей, ДТП случилось под селом Самарским. Судя по фото с места происшествия, кабина тягача оказалась сильно повреждена, а кабина автобуса осталась целой. Туристический транспорт полностью не сфотографировали, поэтому более детальной информации о последствиях столкновения не имеется.

Факт аварии подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции. При этом в ведомстве отметили, что данных о пострадавших нет, а машины получили механические повреждения. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.