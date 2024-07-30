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Красноярцу дали 14 лет колонии за участие в террористической организации

Также ему выписали штраф в размере 300 тысяч рублей.

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Красноярска к 14 годам колонии за участие в террористической организации «Легион Свобода России».

По данным следствия, подсудимый Артём Санжараев является идеологическим противником государственной власти России. Через мессенджер он связался с представителями террористической группы и добровольно вступил к ним.

Санжараев стал расклеивать в Красноярске листовки этой террористической организации, а также по их заданию пытался поджечь два релейных шкафа, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Судья приговорил обвиняемого к 14 годам колонии. Первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

*Решением Верховного суда РФ организация признана террористической и запрещена на территории страны.