Красноярцу дали 14 лет колонии за участие в террористической организации

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Красноярска к 14 годам колонии за участие в террористической организации «Легион Свобода России».
По данным следствия, подсудимый Артём Санжараев является идеологическим противником государственной власти России. Через мессенджер он связался с представителями террористической группы и добровольно вступил к ним.
Санжараев стал расклеивать в Красноярске листовки этой террористической организации, а также по их заданию пытался поджечь два релейных шкафа, но был задержан сотрудниками ФСБ.
Судья приговорил обвиняемого к 14 годам колонии. Первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.
*Решением Верховного суда РФ организация признана террористической и запрещена на территории страны.