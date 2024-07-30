Уроженец Самары отправится в тюрьму на 5,5 лет за призывы к терроризму

В Челябинской области пресекли незаконную деятельность уроженца Самары, который призывал к терроризму в интернете. Этот призыв был в одном из комментариев, который мужчина оставил в открытом доступе.
— Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, — сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.
В результате уроженца Самары отправили в тюрьму на 5,5 лет. Также ему на три года запретили администрировать сайты и различные каналы в интернете.