Сакраменто
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженец Самары отправится в тюрьму на 5,5 лет за призывы к терроризму

Уроженец Самары призывал к терроризму в интернете, за что получил тюремный срок.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области пресекли незаконную деятельность уроженца Самары, который призывал к терроризму в интернете. Этот призыв был в одном из комментариев, который мужчина оставил в открытом доступе.

— Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, — сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

В результате уроженца Самары отправили в тюрьму на 5,5 лет. Также ему на три года запретили администрировать сайты и различные каналы в интернете.