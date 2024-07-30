В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников мошенников

По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в состав преступной группы входили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, проживающие на территории Воронежской и Белгородской областей. Установлено, что криминальная схема функционировала с начала текущего года. Ущерб, причиненный россиянам, превысил 10 миллионов рублей.