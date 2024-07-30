В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников мошенников

«ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность организованной группы, оказывавшей содействие телефонным мошенникам. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Белгородской и Воронежских областях задержаны 10 членов группы, изъято серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, 10 SIM-боксов и более 1 тысячи SIM-карт», — говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленники использовали GSM-шлюзы и SIM-боксы, через которые незаконно активировались аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемых, в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложной информации от якобы сотрудников правоохранительных органов.
В отношении организатора и активных участников преступной группы возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 («мошенничество») УК России избраны меры пресечения.
«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — заключили в ведомстве.
По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в состав преступной группы входили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, проживающие на территории Воронежской и Белгородской областей. Установлено, что криминальная схема функционировала с начала текущего года. Ущерб, причиненный россиянам, превысил 10 миллионов рублей.
«Злоумышленники, действуя по указанию анонимных кураторов, обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские», — сказала Волк.
По ее словам, аферисты представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, попавшими в ДТП родственниками, после чего убеждали граждан передать им свои сбережения.