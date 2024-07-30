«Не может есть и говорить»: врачи были в шоке, увидев, что ревнивый муж сотворил с женой

— Она несколько раз хотела от него уйти и говорила ему об этом. Но он бросался ей в ноги, умолял простить его и обещал, что все наладится. Мол, он без них не проживет. В результате мама прощала его, оставалась. Неделю все было в порядке, а затем начиналось заново. А бывало и по-другому. Напившись, Виталий мог угрожать матери. Мол, если она бросит его, то он сделает что-нибудь с собой, либо с семьей. Но мама никогда не воспринимала его угрозы всерьез. Говорила, что у него якобы характер не такой. Поэтому просто надеялась, что все разрешится.