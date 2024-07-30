«Не может есть и говорить»: врачи были в шоке, увидев, что ревнивый муж сотворил с женой

Вот уже почти четыре месяца 39-летняя Надежда Савельева из Улан-Удэ прикована к больничной кровати. Женщина не может самостоятельно есть и разговаривать, ее лицо и тело в ожогах, также у несчастной отказали ноги. Сибирячка пострадала из-за ревности супруга. Изрядно выпив, он вылил на мать своих двоих детей ведро серной кислоты из автомобильного аккумулятора. Надежда в тот момент спала и не ожидала нападения, а значит не могла оказать сопротивление. О подробностях трагедии КП-Иркутск рассказала старшая дочь женщины.
«Ревновал, пока мама работала».
Надежда и Виталий (имя изменено — прим. Редакции) состояли в гражданском браке 13 лет. Познакомились они в небольшом селе, куда сибирячка однажды приехала, чтобы навестить подругу. На тот момент женщина одна воспитывала 9-летнюю дочь Марию. С отцом ребенка они расстались, когда девочка только появилась на свет.
Через некоторое время сибирячка вместе с дочкой переехала в дом к избраннику, они стали одной семьей. Вскоре Надежда подарила Виталию двоих детей. Сейчас Оле и Артему 11 и 8 лет.
— После декрета мама устроилась сиделкой долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Ездила каждый день на работу из села в Улан-Удэ, — рассказывает 20-летняя Мария Савельева. — Отчим тоже трудился. Содержал скот, впархивал участки на тракторе, занимался сельскохозяйственными работами.
Жизнь семьи складывалась вполне хорошо. Если у пары порой и возникали конфликты, то они пытались их сразу же урегулировать. Серьезные проблемы появились несколько лет назад, когда подросли младшие дети.
— Заработки у отчима стали нерегулярными и денег не хватало. Мама, пытаясь обеспечить младших детей всем необходимым, начала брать больше подработок и все чаще не бывала дома. Виталию это не нравилось, он начал высказывать ей упреки.
Мария рассказывает, что супруг начал ревновать женщину. К тому же, из-за собственных проблем с работой, он все чаще прикладывался к бутылке. Девушка на тот момент уже вышла замуж и переехала из родительского дома. Но часто слышала жалобы матери на мужа.
— Она несколько раз хотела от него уйти и говорила ему об этом. Но он бросался ей в ноги, умолял простить его и обещал, что все наладится. Мол, он без них не проживет. В результате мама прощала его, оставалась. Неделю все было в порядке, а затем начиналось заново. А бывало и по-другому. Напившись, Виталий мог угрожать матери. Мол, если она бросит его, то он сделает что-нибудь с собой, либо с семьей. Но мама никогда не воспринимала его угрозы всерьез. Говорила, что у него якобы характер не такой. Поэтому просто надеялась, что все разрешится.
Придумал план заранее.
Однако Виталий все же перешел от слов к делу. Все произошло вечером 9 апреля.
— В тот день мама вернулась в село с ночной смены. Но поехала не домой, а к подруге, чтобы поздравить ее с днем рождения. Выпила несколько бокалов шампанского и через пару часов собралась к себе.
Виталий ждал супругу и был очень пьяным. Надежда сначала занялась домашними делами: искупала детей в бане и немного прибралась. Затем прилегла на диване в кухне отдохнуть и уснула. Дочь и сын в это время смотрели телевизор в соседней комнате.
— Оля рассказывала, что видела, что внезапно отец молча зашел в дом с большим черным ведром и направился в кухню. Через несколько секунд мама закричала. Она проснулась, когда почувствовала, что на нее что-то вылили и кожу сразу же сильно зажгло.
Вылив жидкость на супругу, Виталий покинул дом. Надежда, осознав, что произошло, сразу же бросилась к бочке с водой и начала промывать лицо. Как позже выяснится, благодаря этим действиям, ей удалось сохранить зрение. В это время рядом с женщиной уже была средняя дочь. Сибирячка успокаивала девочку и говорила, что необходимо сделать. Ольга позвонила дяде и тете и сообщила, что произошло, а также вызвала скорую помощь.
Надежду увезли в больницу, первое время она находилась в реанимации в тяжелом состоянии. В это время полицейские разыскивали Виталия. Как выяснилось, сначала он спрятался в подвале заброшенного дома на соседнем участке. Его тело нашли на следующий день. 52-летний мужчина ушел из жизни добровольно.
— О том, что произошло в родительском доме я узнала через полтора часа. Я была в шоке. Ведь буквально за два дня до этого я была в гостях у мамы с отчимом. Все было нормально. Как выяснилось, он давно придумал этот план и по пьяни даже делился им со своими друзьями. Вероятно, он разозлился из-за того, что мама пришла в тот день поздно домой, вот и решил его реализовать. Думаю, он предполагал, что мама не выкарабкается после случившегося, поэтому и совершил самоубийство…
Требуются медикаменты.
Кислота обожгла Надежде лицо, тело и пищевод. Женщине провели две операции. Сейчас сибирячка находится в Республиканской клинической больнице имени Семашко.
— Кроме того, у мамы пострадали голосовые связки, она может разговаривать только очень тихо. Сейчас я постоянно ухаживаю за ней. Также мама почти не может передвигаться. Нам потребуется курс реабилитации.
В интервью одному из местных СМИ, врачи рассказали о состоянии женщины.
— Состояние стабилизировалось. Мы разработали дальнейшую тактику лечения по непроходимости пищевода. На данный момент ей провели операцию, пациентка питается через гастростомическую трубку. Наблюдается выраженная рубцовая структура пищевода, в связи с чем она не может есть сама, — рассказали специалисты.
В ближайшее время семья планирует помочь женщине оформить инвалидность. Также Надежде понадобится пластическая операция, сибирячка уже находится в процессе получения квоты.
Больше всего сейчас сибирячка нуждается в медикаментах и уходовых средствах. У семьи уходит много денег на салфетки, пенки для умывания, мази от шрамов и рубцов и обезболивающие препараты.
— Один тюбик мази стоит только 3500 рублей. А в месяц требуется не один. Поэтому мы вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным. Мама чувствует себя очень подавленно. Очень скучает по детям, которых не видела несколько месяцев. Также отчим во сне приходит к ней каждую ночь. Но мы уверены, что нам удастся пережить все это!