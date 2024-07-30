В Миассе из зоны ЧС эвакуировались 50 человек

В Миассе из зоны подтопления на улицах Долинной и Торфянской эвакуировались около 50 человек. Все они отказались ехать в пункт временного размещения — предпочли переселиться к родственникам. На обеих улицах продолжает действовать режим ЧС.
К утру 30 июля уровень воды в Поликарповом пруду начал снижаться, а в Городском пруду и на Иремельском водохранилище вода перестала прибывать.
Накануне в двух местах вода вышла на дороги.
В селе Смородинка река перелилась через мост. Рабочие отсыпали прибрежную территорию, а также объездную дорогу из села до трассы М-5. Дома в Смородинке не затоплены.
Ильменское озеро подтопило дорогу в районе улицы Бакулина.
— Во избежание подтопления дороги и близлежащих домов силами администрации и неравнодушных предпринимателей проведены работы по отсыпке дорожного полотна, — рассказали в мэрии Миасса.