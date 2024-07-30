Сакраменто
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миассе из зоны ЧС эвакуировались 50 человек

Уровень воды в Миассе перестал расти.

Источник: администрация Миасса

В Миассе из зоны подтопления на улицах Долинной и Торфянской эвакуировались около 50 человек. Все они отказались ехать в пункт временного размещения — предпочли переселиться к родственникам. На обеих улицах продолжает действовать режим ЧС.

К утру 30 июля уровень воды в Поликарповом пруду начал снижаться, а в Городском пруду и на Иремельском водохранилище вода перестала прибывать.

Накануне в двух местах вода вышла на дороги.

В селе Смородинка река перелилась через мост. Рабочие отсыпали прибрежную территорию, а также объездную дорогу из села до трассы М-5. Дома в Смородинке не затоплены.

Ильменское озеро подтопило дорогу в районе улицы Бакулина.

— Во избежание подтопления дороги и близлежащих домов силами администрации и неравнодушных предпринимателей проведены работы по отсыпке дорожного полотна, — рассказали в мэрии Миасса.