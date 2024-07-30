Самый кровавый маньяк России Михаил Попков задолжал больше 10 миллионов рублей

Михаил Попков, известный как самый кровавый убийца в истории России, задолжал больше 10 миллионов рублей. Исполнительные листы на имя ангарского маньяка опубликованы на сайте Федеральной службы судебных приставов. Всего имеется 16 записей, сделанных с 2015 по 2019 год.
Как стало известно КП-Иркутск, 9,3 миллиона рублей заключенный Торбеевского централа в Мордовии должен выплатить за ущерб, причиненный его преступлениями, а также в качестве компенсации морального вреда близким многочисленных жертв. Более 660 тысяч составляют исполнительские сборы, еще 129 450 рублей — процессуальные издержки в доход государства.
Напомним, на счету 60-летнего Михаила Попкова жизни 86 человек, в том числе одного мужчины. Еще трем девушкам после встречи с ним чудом удалось уцелеть. Ангарский маньяк или сибирский Чикатило орудовал в родном городке, а также соседних Иркутске и Усолье-Сибирском с 1992 по 2010 год. На момент совершения убийств работал в милиции — помощником оперативного дежурного ОВД в Ангарске, чем часто пользовался, чтобы втереться в доверие. Своих жертв заманивал одинаково: предлагал подвезти незнакомок до дома, а затем — выпить. Если те соглашались на продолжение вечера, то подписывали себе смертный приговор. Палач оправдывал себя, мол, очищает мир от падших женщин.
В 2015 году монстру в погонах вынесли первое пожизненное. Тогда его признали виновным в 22 убийствах и 2 покушениях. В 2018 Попкову вынесли приговор еще за 56 расправ. Еще один срок он получил в 2021 году. В последний раз маньяк признался в «новых» преступлениях в 2022-м. Троих женщин тот убил в период с 1997-го по 2003 год. По совокупности с другими приговорами Ленинский суд Иркутска назначил палачу пожизненное лишение свободы, после чего его этапировали в Торбеевский централ.
Ранее Михаил Попков рассказывал журналистам, что неспроста «вспоминает» кровавые эпизоды и пишет в колонии явки с повинной. Таким образом он добивается временного содержания в иркутском СИЗО и «отдыхает» от жесткого режима.
Весной 2024 года сериал Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили «Тень Чикатило» стал одним из самых популярных на просторах сети. В основу сюжета вошла история ангарского маньяка.