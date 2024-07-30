Самый кровавый маньяк России Михаил Попков задолжал больше 10 миллионов рублей

Напомним, на счету 60-летнего Михаила Попкова жизни 86 человек, в том числе одного мужчины. Еще трем девушкам после встречи с ним чудом удалось уцелеть. Ангарский маньяк или сибирский Чикатило орудовал в родном городке, а также соседних Иркутске и Усолье-Сибирском с 1992 по 2010 год. На момент совершения убийств работал в милиции — помощником оперативного дежурного ОВД в Ангарске, чем часто пользовался, чтобы втереться в доверие. Своих жертв заманивал одинаково: предлагал подвезти незнакомок до дома, а затем — выпить. Если те соглашались на продолжение вечера, то подписывали себе смертный приговор. Палач оправдывал себя, мол, очищает мир от падших женщин.