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Аварийные службы убрали почти 100 упавших из-за непогоды деревьев в Могилевской области

30 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аварийные службы убрали почти 100 деревьев, упавших из-за непогоды 29 июля в Могилевской области. Об этом рассказали БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В результате прохождения циклона и усиления ветра в регионе подразделения МЧС совершили 18 выездов на сообщения об упавших и аварийных деревьях. Всего аварийными службами области выполнены работы по уборке 97 упавших деревьев.

В Бобруйске в районе ул. Советской упавшим деревом травмирована пенсионерка 1946 года рождения. До прибытия спасателей пострадавшую извлекли из-под веток прохожие. Женщина госпитализирована с травмами. Кроме этого, упавшими деревьями повреждено два легковых автомобиля и один торговый павильон в районе ул. Горелика в Бобруйске.