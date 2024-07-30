В результате прохождения циклона и усиления ветра в регионе подразделения МЧС совершили 18 выездов на сообщения об упавших и аварийных деревьях. Всего аварийными службами области выполнены работы по уборке 97 упавших деревьев.
В Бобруйске в районе ул. Советской упавшим деревом травмирована пенсионерка 1946 года рождения. До прибытия спасателей пострадавшую извлекли из-под веток прохожие. Женщина госпитализирована с травмами. Кроме этого, упавшими деревьями повреждено два легковых автомобиля и один торговый павильон в районе ул. Горелика в Бобруйске.
Аварийные службы убрали почти 100 упавших из-за непогоды деревьев в Могилевской области
30 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аварийные службы убрали почти 100 деревьев, упавших из-за непогоды 29 июля в Могилевской области. Об этом рассказали БЕЛТА в областном управлении МЧС.
В результате прохождения циклона и усиления ветра в регионе подразделения МЧС совершили 18 выездов на сообщения об упавших и аварийных деревьях. Всего аварийными службами области выполнены работы по уборке 97 упавших деревьев.