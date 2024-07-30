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В Самарканде участкового избили три человека

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самарканде инспектор профилактики подвергся нападению со стороны троих граждан. Об этом сообщили в УВД Самаркандской области.

Неизвестные лица, с которыми участковый планировал провести беседу об избиении другого мужчины, избили самого инспектора профилактики.

Сообщается, что в процессе выяснения обстоятельств дела с заявителем трое нарушителей начали скандалить с инспектором отдела внутренних дел Акдарьинского района. По их заявлению, разговор должны были начать с ними, так как они тоже звонили на 102.

После того как инспектор попросил их не мешать и говорить по очереди, граждане оскорбили его и стали выходить из помещения. Участковый попытался остановить их, в результате чего женщина и мужчины набросились на инспектора с кулаками.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 («Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение»).

Подозреваемые задержаны.