В Самарканде участкового избили три человека

Неизвестные лица, с которыми участковый планировал провести беседу об избиении другого мужчины, избили самого инспектора профилактики.
Сообщается, что в процессе выяснения обстоятельств дела с заявителем трое нарушителей начали скандалить с инспектором отдела внутренних дел Акдарьинского района. По их заявлению, разговор должны были начать с ними, так как они тоже звонили на 102.
После того как инспектор попросил их не мешать и говорить по очереди, граждане оскорбили его и стали выходить из помещения. Участковый попытался остановить их, в результате чего женщина и мужчины набросились на инспектора с кулаками.
После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 («Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение»).
Подозреваемые задержаны.