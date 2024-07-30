В МВД сообщили, что «КАМАЗ» проехал на «красный» перед ДТП с поездом

Как заявили в РЖД после аварии, водитель автомобиля «грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом». При этом машинист применил экстренное торможение, но столкновения все равно не получилось избежать.