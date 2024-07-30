Упала в горную реку, делая селфи: 16-летнюю девочку ищут в Туркестанской области

Как рассказали в ведомстве, 28 июля в 10.41 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в 15 км от села Каскасу 16-летняя девочка, по словам друзей, случайно во время фотосессии упала в горную реку Сайрам-су и утонула.
На место выехали спасатели. По состоянию на 30 июля с 06.00 утра силами ДЧС (54 сотрудника, 1 плавсредство, 1 кинологический расчет и 4 единицы техники), ОСО ДЧС Шымкента (4 спасателя и 1 единица техники), ДП (10 человек личного состава, 3 единицы техники и 1 квадрокоптер), Лесхоза (6 работников на 3 лошадях), МИО (15 работников) и родственников (25 человек) проводятся поиски девочки 2008 года рождения.
Она находилась в группе отдыхающих из восьми человек.