Упала в горную реку, делая селфи: 16-летнюю девочку ищут в Туркестанской области

Как рассказали в ведомстве, 28 июля в 10.41 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в 15 км от села Каскасу 16-летняя девочка, по словам друзей, случайно во время фотосессии упала в горную реку Сайрам-су и утонула.