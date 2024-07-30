Подростков подозревают в подготовке терактов в Свердловской области

По версии следствия, было две группы подростков, которые в июле 2024 года готовили террористические акты. Первая, состоявшая из пяти человек, пыталась поджечь локомотив на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Вторая, в которой было три человека, совершила попытку поджечь релейные железнодорожные шкафы на станции Первоуральск.