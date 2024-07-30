Подростков подозревают в подготовке терактов в Свердловской области

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По версии следствия, было две группы подростков, которые в июле 2024 года готовили террористические акты. Первая, состоявшая из пяти человек, пыталась поджечь локомотив на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Вторая, в которой было три человека, совершила попытку поджечь релейные железнодорожные шкафы на станции Первоуральск.
Подростки прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами. Но не завершили свои действия, потому что были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.
Инструкции и места для террористических актов несовершеннолетние получили через мессенджер Telegram от лица, которое находится на территории Украины. Подросткам обещали денежное вознаграждение.
Следственные органы устанавливают обстоятельства преступлений, выявляются возможные новые эпизоды противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
«МК-Урал» ранее писал, что задержан функционер организации «Граждане СССР» (признана экстремистской и запрещена в РФ), который готовил террористический акт в Екатеринбурге.
Спецоперацию проводили сотрудники органов военной контрразведки и УФСБ. В машине задержанного изъяты пять самодельных зажигательных устройств.