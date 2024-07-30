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В Перми арестован директор АНО «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки»

Силовики задержали генерального директора пермской автономной некоммерческой организации. Как сообщают УФСБ по Пермскому краю и управление СКР по региону, он обвиняется в получении коммерческого подкупа.

По версии следствия, 24 июля злоумышленник получил от представителя строительной организации 4 млн руб. за изготовление в интересах коммерческой компании судебных экспертиз в рамках арбитражного процесса. Денежные средства передавались под контролем силовиков, поэтому частично он получил муляжи, после чего был задержан оперативниками ФСБ.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о директоре АНО «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки» Максиме Нестеренко. В отношении него во втором отделе по расследованию особо важных уголовных дел возбуждено дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств по делу.