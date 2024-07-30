МЧС: из-за грозы и сильного ветра пострадали 8 населенных пунктов Беларуси

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Восемь населенных пунктов пострадали в семи районах Беларуси из-за грозового фронта и ветра с порывами до 26 м/с, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Повреждены кровли шести жилых домов и двух объектов соцкультбыта. Проводятся восстановительные работы.
По данным ведомства, пострадали четыре населенных пункта в Гродненской области, три в Минской и один в Могилевской.
Также зафиксированы 316 случаев падения деревьев: в Брестской (29), Витебской (7), Гомельской (15), Гродненской (137), Минской (58) и Могилевской (18) областях, в г. Минске (52).
Поваленными деревьями повреждены 15 автомобилей: один в Гомельской области, четыре в Гродненской, два в Могилевской и восемь в Минске.
«Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев», — сообщили в пресс-службе.
Спасатели продолжают оказывать помощь и проводить мониторинг оперативной обстановки в связи с тем, что в сохраняется вероятность сильного ветра и гроз.
Ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вторник из-за сильного северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 15−20 м/с.