Начальник ташкентского паспортного стола торговал гражданством Узбекистана, оформляя за деньги ID-карты и биометрические загранпаспорта иностранцам

Бывший начальник Отдела миграции и натурализации УКД ОВД Яккасарайского района почти год — с апреля 2022 по март 2023 года — незаконно выдавал ID-карты и загранпаспорта иностранцам. В числе его клиентов — девять граждан России, Казахстана и Кыргызстана. Вместе с подельником, ныне покойным руководителем стола услуг, он получил около 15 тысяч долларов.