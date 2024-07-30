Начальник ташкентского паспортного стола торговал гражданством Узбекистана, оформляя за деньги ID-карты и биометрические загранпаспорта иностранцам

Бывший начальник Отдела миграции и натурализации УКД ОВД Яккасарайского района почти год — с апреля 2022 по март 2023 года — незаконно выдавал ID-карты и загранпаспорта иностранцам. В числе его клиентов — девять граждан России, Казахстана и Кыргызстана. Вместе с подельником, ныне покойным руководителем стола услуг, он получил около 15 тысяч долларов.
Злоупотребляя своим служебным положением, бывший сотрудник входил в систему «Паспорт-виза» со своим электронным ключом и создавал поддельные электронные документы. В них указывалось, что паспорта, на самом деле принадлежащие другим людям, принадлежат иностранцам, заплатившим взятку.
Затем он оформлял поддельные заявления об утере гражданского паспорта и в получении ID-карты, а новоявленный гражданин Узбекистана получал и биометрический паспорт для выезда за границу.
Кроме того, мошенник входил в адресную систему МВД «Манзил» и регистрировал иностранцев по месту постоянного жительства в Ташкенте.
Отмечается, что злоумышленник был уволен с должности начальника отдела, но вовремя не сдал закрепленный за ним электронный ключ и смог провернуть несколько подобных афер.
Мошенника признали виновным по уголовным статьям 209 — должностной подлог, 210 — получение взятки, 228 — изготовление и подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт и использование, 278−4 — модификация компьютерной информации и приговорили к 7 годам лишения свободы.
Клиенты афериста тоже привлечены к ответственности. Гражданин Кыргызстана получил 5 лет лишения свободы, остальных наказали штрафами от 48 до 124,5 миллионов сумов.