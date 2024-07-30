В центре Волгограда водитель Daewoo Nexia сбил лихача на электросамокате

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» уже сообщала, что в Волгограде фиксируется всплеск ДТП с участием электросамокатов. Помочь исправить ситуацию должен был бы проект постановления «О порядке размещения и использования средств индивидуальной мобильности в границах городского округа город-герой Волгоград», разработанный ещё в мае 2024 года прокуратурой Волгограда и направленный главе города Владимиру Марченко, однако судьба документа неизвестна. Департаментом городского хозяйства информационный запрос редакции о введении соответствующих ограничений был проигнорирован.