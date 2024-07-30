Курение стало причиной пожара в Татищевском районе

Огонь охватил две деревянные дачи в Татищевском районе Саратовской области. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на ГУ МЧС региона жертв удалось избежать.
— Вчера, 29 июля, в 14:45 поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Ильиновка. Загорелись две деревянные дачи на площади 100 квадратных метров, — пишут журналисты телеканала.
Чтобы усмирить огонь, потребовалось привлечь два пожарных расчета. Причиной, несостоявшейся трагедии, стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за сутки, 29 июля, пожарные потушили участки пламени в трех муниципальных образованиях. Действующие пожары все еще остаются на территории региона. На борьбу с ними брошено более трехсот специалистов.