Курение стало причиной пожара в Татищевском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за сутки, 29 июля, пожарные потушили участки пламени в трех муниципальных образованиях. Действующие пожары все еще остаются на территории региона. На борьбу с ними брошено более трехсот специалистов.