Поезда из Перми в Сочи и обратно едут с задержками

Напомним, вчера, 29 июля, на перегоне Гремячая — Котельниково водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом. От удара шесть из двадцати вагонов поезда завалились на бок. Еще три сошли с рельсов. Как сообщили в РЖД, в поезде ехали 803 пассажира. Около 140 из них пострадали, большинство получили ушибы и ссадины. С места происшествия было госпитализировано 16 человек, из них 13 взрослых, в том числе водитель того самого КамАЗа и два проводника, а также один ребенок.