Поезда из Перми в Сочи и обратно едут с задержками

Поезда № 353 «Пермь — Имеретинский Курорт» и № 354 «Имеретинский Курорт — Пермь» прибудут к месту назначения с опозданием. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
«В настоящее время на перегоне Гремячая — Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме» — уточнила компания-перевозчик.
Напомним, вчера, 29 июля, на перегоне Гремячая — Котельниково водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом. От удара шесть из двадцати вагонов поезда завалились на бок. Еще три сошли с рельсов. Как сообщили в РЖД, в поезде ехали 803 пассажира. Около 140 из них пострадали, большинство получили ушибы и ссадины. С места происшествия было госпитализировано 16 человек, из них 13 взрослых, в том числе водитель того самого КамАЗа и два проводника, а также один ребенок.
В восстановительных работах участка задействовано более 200 железнодорожников и 2 восстановительных поезда. Специалисты приводят в порядок путь и контактную сеть. Всего необходимо восстановить около 300 метров рельсошпальной решетки по обоим путям, а также 3 опоры контактной сети.