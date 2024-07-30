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Поезда из Перми в Сочи и обратно едут с задержками

Это связанно с ремонтными работами из-за ЧП на железной дороге в Волгоградской области.

Поезда № 353 «Пермь — Имеретинский Курорт» и № 354 «Имеретинский Курорт — Пермь» прибудут к месту назначения с опозданием. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«В настоящее время на перегоне Гремячая — Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме» — уточнила компания-перевозчик.

Напомним, вчера, 29 июля, на перегоне Гремячая — Котельниково водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом. От удара шесть из двадцати вагонов поезда завалились на бок. Еще три сошли с рельсов. Как сообщили в РЖД, в поезде ехали 803 пассажира. Около 140 из них пострадали, большинство получили ушибы и ссадины. С места происшествия было госпитализировано 16 человек, из них 13 взрослых, в том числе водитель того самого КамАЗа и два проводника, а также один ребенок.

В восстановительных работах участка задействовано более 200 железнодорожников и 2 восстановительных поезда. Специалисты приводят в порядок путь и контактную сеть. Всего необходимо восстановить около 300 метров рельсошпальной решетки по обоим путям, а также 3 опоры контактной сети.